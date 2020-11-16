Прозрение нардепа: пусть Крым будет с Россией - ему там лучше

Соратница президента Украины, нардеп от "Слуги народа", уроженка Крыма Елизавета Богуцкая в эфире одного из новостных каналов "замахнулась на святое" — она заявила, что полуостров намного лучше "чувствует себя", находясь в составе России.

"Многие люди довольны и счастливы. По сравнению с тем, что здесь, на материке… люди не так политически ориентированы, как мы. Для них жизнь — это просто жизнь. Речь идет о том, чтобы покупать еду, ходить на работу, и им наплевать на политическую ситуацию.", — сказала Богуцкая.

По её словам, она сама жила в Симферополе "до событий 2014 года", поэтому знает, "о чём говорит":

"Киевские политики никогда не играли никакой роли в жизни этого города, да и всего Крыма. За 30 лет там ничего не было сделано. Город, да и весь регион стояли на месте".

После того же, добавила парламентарий, как полуостров стал управляться Россией, в таких городах, как Симферополь, начались значительные перемены:

"Россия много строит. Я видела видео того места, где я жила, я просто совсем его не узнала … там уже есть многоэтажки, и там проложены магистрали."

Кстати, соратники по "Слуге народа", вряд ли разделяют мнение Богуцкой. В противном случае он не давали бы добро на такие нелепые вещи, как, например, военные учения по силовому захвату полуострова:

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