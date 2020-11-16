Пекин: санкции Вашингтона незаконны и безосновательны

Продолжающаяся "санкционная война" порядком надоела Пекину: китайские политики открыто попросили Вашингтон "перестать давить" на свои компании. Об этом рассказали эксперты Министерства коммерции КНР.

По данным ТАСС, особенно недовольны в Пекине запретом на инвестирование из США в Китай. По мнению властей США, некоторые такие компании связаны с военными структурами Китая и с правительством страны. Но без доказательств ограничения незаконны, уверены в Китае.

"Китай неоднократно высказывал свою твёрдую позицию по поводу необоснованного давления со стороны США на китайские компании. Невзирая на факты, американская сторона определила, что некоторые соответствующие китайские предприятия контролируются военными. Это безосновательно и не соответствует закону. Китай выступает решительно против этого", — уточняют чиновники Министерства коммерции.

По материалам сайта aif.ru.