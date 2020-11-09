Познер отказался считать Россию великой державой

Китай получил большее влияние и большие возможности в мировой политике, чем Россия. Теперь в мире две "самые великие" державы: США и Китай.

Рассказывая о расширении китайского влияния, телеведущий Владимир Познер отметил: он уверен, что Китай стал влиятельнее России.

"Россия всё-таки не великая держава на сегодняшний день, их, наверное, сегодня осталось две: Соединённые Штаты и Китай", — высказался Познер.

При этом знаменитый телеведущий добавил: если говорить о "полюсах" мира, то пока таковой только один, и это, конечно же, Штаты. Однако Китай уже в шаге от того, чтобы завершить эпоху "однополярного" мира. Но важно понимать — Россия всё ещё остаётся важным игроком в мировой геополитике.

"Слишком уж она большая, в военном отношении она слишком мощная. Она ещё фигурирует как политический инструмент", — отметил Познер.

По материалам сайта lenta.ru.