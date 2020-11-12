В честь приезда Помпео в Грузии соберут митинг оппозиции

Оппозиция Грузии всё-таки решила своеобразно "поздравить" госсекретаря США Майка Помпео с приездом в Грузию. Как уточняет издание Palitra News, оппозиционные партии выведут на улицы своих сторонников и "посвятят митинг тотальному мошенничеству".

Лидер партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава, по данным Palitra News, пообещал совместить митинг и торжественную встречу.

"С одной стороны это будет, митинг, посвящённый тотальному мошенничеству, и в то же время будет торжественная встреча с господином Помпео. Место и формат будут совершенно другими, никаких политических выступлений не будет", — рассказал о планах Угулава.

Политик сообщил, что митинг-встреча пройдёт достаточно мирно и с соблюдением всех "коронавирусных" правил, в том числе социальной дистанции — на асфальт наклеят особые стикеры, по которым можно будет сориентироваться, где встать.

"Мы поприветствуем нашего стратегического партнера американскими флагами и в то же время заявим, что выборы в этой стране были полностью сфальсифицированы", — резюмировал Угулава.

По материалам сайта regnum. ru.