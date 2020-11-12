Оппозиция Грузии всё-таки решила своеобразно "поздравить" госсекретаря США Майка Помпео с приездом в Грузию. Как уточняет издание Palitra News, оппозиционные партии выведут на улицы своих сторонников и "посвятят митинг тотальному мошенничеству".
Лидер партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава, по данным Palitra News, пообещал совместить митинг и торжественную встречу.
"С одной стороны это будет, митинг, посвящённый тотальному мошенничеству, и в то же время будет торжественная встреча с господином Помпео.
Место и формат будут совершенно другими, никаких политических выступлений не будет", — рассказал о планах Угулава.
Политик сообщил, что митинг-встреча пройдёт достаточно мирно и с соблюдением всех "коронавирусных" правил, в том числе социальной дистанции — на асфальт наклеят особые стикеры, по которым можно будет сориентироваться, где встать.
"Мы поприветствуем нашего стратегического партнера американскими флагами и в то же время заявим, что выборы в этой стране были полностью сфальсифицированы", — резюмировал Угулава.
По материалам сайта regnum. ru.
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