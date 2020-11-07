Далай-лама призвал жителей планеты по возможности сократить потребление мяса.

"У народов некоторых российских регионов, как и у нас, тибетцев, образ жизни исторически связан с мясом. А в Монголии, например, оно подаётся даже на завтрак. Это обусловлено географическим положением, из-за которого в этих регионах трудно выращивать овощи. Поэтому мы не можем полностью перейти на вегетарианство. Но, хотя всё общество не сможет стать вегетарианцами, у отдельных людей есть выбор: быть вегетарианцем или есть мясо животных, выращенных и убитых специально для этого", — утверждает Далай-лама.