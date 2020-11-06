Высокоинфекционный штамм птичьего гриппа обнаружен в Нидерландах

Министерство сельского хозяйства Нидерландов распорядилось забить около 215 тысяч кур после обнаружения высокоинфекционного штамма птичьего гриппа на ферме недалеко от границы с Германией.

Согласно сообщению, распространенному Министерством, птичий грипп был обнаружен на ферме с несушей домашней птицей в восточном городе Пуйфлейк.

"Чтобы предотвратить распространение вируса, правительство распорядилось провести выбраковку примерно 215 тысяч птиц. Это включает в себя около 100 тысяч кур-несушек на ферме, где была обнаружена инфекция, и 115 тысяч кур в соседнем помещении. Отбраковка будет проводиться голландским Управлением по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров и будет завершена как можно скорее", — написано в документе.

Отмечается, что это уже второй случай за последние несколько недель, когда вспышка заболевания была обнаружена в Нидерландах. На прошлой неделе случаи заболевания были диагностированы на ферме в Альтфорсте, и было выбраковано чуть менее 36 тысяч птиц. Зараженная птица в Пуйфлийке находится в 3 км от Альтфорста.

В понедельник Великобритания приказала забить 13 тысяч цыплят-бройлеров после того, как тот же штамм птичьего гриппа H5N8 был обнаружен на ферме в Фродшеме, графство Чешир.

ВОЗ считает этот вирус неопасным для человека

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает риск передачи инфекции людям низким, но "исключать его нельзя."

Этот конкретный штамм до сих пор не заразил ни одного человека во всем мире.

Некоторые штаммы птичьего гриппа могут быть особенно опасны для человека. ВОЗ считает, что смертность от штамма H5N1 составляет около 60 %, но нет никаких доказательств того, что болезнь может передаваться через употребление в пищу вареной домашней птицы.

Напомним, ранее "Правда.Ру" сообщала, что птичий грипп был обнаружен в Японии:

Япония подтвердила вспышку высокопатогенного птичьего гриппа