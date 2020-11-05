Япония подтвердила вспышку высокопатогенного птичьего гриппа

Инфекция, которая несколько дней назад привела к массовой гибели цыплят на ферме в префектуре Кагава на западе Японии - птичий грипп.

Об этом сегодня сообщило Министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства страны.

Власти обещают принять контрмеры, чтобы предотвратить распространение болезни за пределами фермы. В частности, глава министерства Котаро Ногами заявил на пресс-конференции, что пострадавшие птицы будут убиты.

На заседании Кабинета министров Японии премьер-министр Есихидэ Суга призвал нескольких министров принять меры и быстро поделиться информацией, а птицеводов сохранять бдительность.

"Правительство будет принимать масштабные меры по предотвращению распространения инфекции", - заявил в ходе встречи главный секретарь кабмина Кацунобу Като, сообщает издание Kyodo News.

ДЛЯ СПРАВКИ

Птичий грипп, также известный как H7N7, распространяется от птицы к птице и в основном поражает цыплят, уток, гусей, индеек, пинтов, перепелов, фазанов, страусов и диких птиц. Он также может передаваться от животного к человеку, но не от одного человека к другому.

Случаи заражения человека редки и обычно являются результатом тесного контакта с больными птицами.

Симптомы начинаются как обычный грипп и могут привести к кашлю, лихорадке, боли в горле, мышечным болям, головной боли и одышке.

Напомним, в августе птичий грипп был подтвержден на двух фермах Австралии, расположенных примерно в 100 километрах от Мельбурна. После того, как все птицы были убиты и карантин, наложенный на зараженные фермы, закончился, власти заявили, что они устранили риск распространения инфекции.