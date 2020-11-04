Власти Азербайджана готовы остановить военные действия и поспособствовать установлению мира в регионе конфликта, если Армения отступит с "оккупированных" территорий. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же", — уточнил Алиев.
По данным азербайджанской стороны, пока в Ереване не готовы к таким шагам. Более того — армянская армия постоянно провоцирует азербайджанскую, хотя в целом ситуация на фронтах складывается в пользу последней.
"В базовых принципах говорится, что в начале должны быть освобождены пять районов, а затем два. Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района.
Поэтому [Пашинян] должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не дает такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны", — резюмировал Алиев.
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