Азербайджан готов остановить войну. Но есть нюанс

Власти Азербайджана готовы остановить военные действия и поспособствовать установлению мира в регионе конфликта, если Армения отступит с "оккупированных" территорий. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же", — уточнил Алиев.

По данным азербайджанской стороны, пока в Ереване не готовы к таким шагам. Более того — армянская армия постоянно провоцирует азербайджанскую, хотя в целом ситуация на фронтах складывается в пользу последней.