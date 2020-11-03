Артиллерийские удары по мирным жителям в нагорно-карабахском конфликте могут быть приравнены к военным преступлениям. Так заявила в понедельник глава ООН по правам человека, призвав Азербайджан и Армению "прекратить нападения на города, школы и больницы в горном анклаве".
Будет ли ООН вмешиваться в конфликт — или ограничится подобными заявлениями? Корреспонденты "Правды. Ру" поговорили с Владимиром Анохиным, вице-президентом в Российской академии геополитических проблем.
"Я полагаю, что ООН как таковая, как ассамблея этот вопрос будет только обсуждать устно. Эти заявления необязательно исполнять.
Вопрос в другом: почему до сих пор не собирается Совет Безопасности, хотя все осуждают?", — удивляется Анохин.
Эксперт подчёркивает: и США, и Франция лишь "проявляют озабоченность" потому, что существуют некие "внутренние силы", даже в Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности, которые не хотели бы, чтобы этот конфликт был бы погашен.
"Запад очень боится, что может возникнуть вопрос о вводе туда российских миротворцев. А это означает усиление влияния России на Южном Кавказе.
Поэтому здесь могут существовать много причин, почему ООН затягивает и не принимает каких-то решений", — резюмирует Анохин.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.