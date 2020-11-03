Поговорили - и хватит: почему в ООН и СБ игнорируют Карабахский кризис

Артиллерийские удары по мирным жителям в нагорно-карабахском конфликте могут быть приравнены к военным преступлениям. Так заявила в понедельник глава ООН по правам человека, призвав Азербайджан и Армению "прекратить нападения на города, школы и больницы в горном анклаве".

Будет ли ООН вмешиваться в конфликт — или ограничится подобными заявлениями? Корреспонденты "Правды. Ру" поговорили с Владимиром Анохиным, вице-президентом в Российской академии геополитических проблем.

Есть силы, которые не хотели бы завершения конфликта?

"Я полагаю, что ООН как таковая, как ассамблея этот вопрос будет только обсуждать устно. Эти заявления необязательно исполнять. Вопрос в другом: почему до сих пор не собирается Совет Безопасности, хотя все осуждают?", — удивляется Анохин.

Эксперт подчёркивает: и США, и Франция лишь "проявляют озабоченность" потому, что существуют некие "внутренние силы", даже в Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности, которые не хотели бы, чтобы этот конфликт был бы погашен.