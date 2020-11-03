В канун дня выборов в США Белый дом укрепят дополнительным забором

Власти США намерены усилить охрану Белого дома с помощью нового забора, который будет окружать весь комплекс.
Этот шаг был сочтен необходимым из-за опасений возможных массовых беспорядков по поводу результатов выборов.
По словам Джеффа Беннетта из NBC News:
По данным издания, усиление безопасности происходит в преддверии Дня выборов и массовых протестов и беспорядков, которые могут последовать, особенно если исход не будет сразу же определен. Многие владельцы бизнеса в крупных городах США, включая Вашингтон, имеют такие же пессимистические ожидания и закрывают свои магазины на случай возможного вандализма и грабежа.
Белый дом уже использовал дополнительные барьеры в начале этого года, когда массовые протесты происходили возле него после убийства полицией Джорджа Флойда в Миннесоте.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.