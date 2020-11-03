В канун дня выборов в США Белый дом укрепят дополнительным забором

Власти США намерены усилить охрану Белого дома с помощью нового забора, который будет окружать весь комплекс.

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Этот шаг был сочтен необходимым из-за опасений возможных массовых беспорядков по поводу результатов выборов.

По словам Джеффа Беннетта из NBC News:

По данным издания, усиление безопасности происходит в преддверии Дня выборов и массовых протестов и беспорядков, которые могут последовать, особенно если исход не будет сразу же определен. Многие владельцы бизнеса в крупных городах США, включая Вашингтон, имеют такие же пессимистические ожидания и закрывают свои магазины на случай возможного вандализма и грабежа.

Белый дом уже использовал дополнительные барьеры в начале этого года, когда массовые протесты происходили возле него после убийства полицией Джорджа Флойда в Миннесоте.