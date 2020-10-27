Президент Франции Эммануэль Макрон "завуалированно призывает мусульман совершать преступления", поддерживая публикацию карикатур на пророка Муххаммеда.

С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Вы даже не имеете смелости признать, что насмешки над верой и пародии на нее и стали причиной трагической участи преподавателя в пригороде Парижа. Он неустанно шел к такому итогу, вызывающе провоцируя учащихся, не считаясь с их возмущениями и просьбами, прекратить демонстрацию оскорбительных рисунков. В результате его вы возводите в ранг героя Франции, а человека, которого он спровоцировал, — сделали террористом.

Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае, ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране", — пояснил глава республики.