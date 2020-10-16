Иран сообщил о попытке нападения хакеров на серверы правительства

Два иранских правительственных учреждения стали объектами массированных кибератак, но соответствующие иранские ведомства быстро отреагировали и отразили их.

Так заявил официальный представитель Тегерана, не назвав того, кого Иран считает виновным в виртуальном нападении.

"На этой недели были попытки взлома правительственных организаций, — сообщил заместитель главы Службы безопасности иранской ИТ-организации Махер Аболгасем Садеги. — Эти нападения были важными и масштабными, но они не нанесли сколько-нибудь значительного ущерба из-за того, что были быстро идентифицированы и ликвидированы".

Напомним, Иран ранее обвинил США, Израиль и некоторые другие страны в попытке взлома своих сетей, заявив, что агентства страны были приведены в состояние повышенной готовности для попыток взлома.

США и их союзники, со своей стороны, обвиняют Тегеран в "пагубной деятельности в киберпространстве".

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