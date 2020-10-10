Иран отрезан от доллара. Есть ли причина для паники?

США ввели против Ирана финансовые санкции "максимального давления", но они не достигнут цели.

Иран - один против всех. Почему он побеждает?

США "вырезали" Иран из долларовых транзакций

В четверг Минфин США де-факто запретил иранским банкам получать доходы в долларах и проводить расчеты с иностранными контрагентами по импорту, заморозив активы тех иранских банков, которые еще работали с Западом.

"Сегодняшние меры по занесению в черный список иранского финансового сектора и санкции против 18 крупных иранских банков демонстрируют нашу приверженность прекращению незаконного доступа к долларам США", — говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

Он указывает, что санкции вводятся в соответствии с указом президента Дональда Трампа с целью "отрезать иранское правительство от ресурсов для финансирования ядерной и ракетной программ, террористических группировок и злонамеренного влияния в регионе".

Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что кампания "максимального экономического давления" будет продолжаться до тех пор, пока Иран не согласится на переговоры, направленные против "пагубного" поведения режима. По его словам, эти санкции вступят в силу через 45 дней, то есть после президентских выборов в США 3 ноября, но до того, как победитель вступит в должность 20 января.

Преступление против человечности

"В разгар пандемии Covid-19 американский режим хочет уничтожить наши последние каналы для оплаты продуктов питания и лекарств", — заявил в Twitter глава иранской дипломатии Мохаммад Джавад Зариф.

"Иранцы переживут эту последнюю жестокость, но сговор с целью морить народ голодом — это преступление против человечности", — добавил он.

До объявленных в четверг санкций Вашингтон запретил экспорт в Иран атомной, ракетной и значительной части военной продукции, прямые иностранные инвестиции в нефтегазовую и нефтехимическую промышленность Ирана, экспорт продукции тонкой нефтепереработки, а также любые контакты с Корпусом Стражей Исламской Революции (КСИР), банками и страховыми компаниями, финансовые транзакции и сотрудничество с морским флотом Ирана.

Санкции сильно ударили по экономике Ирана. Экспорт нефти сократился вдвое, ВВП за 2019 год снизился на 9,5%. Произошла девальвация риала вдвое, увеличились безработица и инфляция, упал уровень жизни населения.

Но долговременная цель санкций — вызвать смену режима далека от выполнения. Иран стал самодостаточным во всех отраслях промышленности, включая вооружения, и менее зависимым от экспорта нефти. Опрос Университета Мэриленда в 2018 году показал, что только 1,4% иранцев поддерживают дальнейшие уступки США по ядерной программе.

Выборы в парламент в 2020 году показали, что "консерваторы" забрали около 70% из 290 мест в парламенте, при этом "умеренным" досталось около 20%, а "реформистам" (сторонникам Запада) — всего 10%.

Санкции "максимального давления" выгодны России и Китаю

Во внешней политике Иран отошел от своего постулата " ни Восток, ни Запад" и был вынужден обратиться к Китаю и России по всем вопросам национальной безопасности, чтобы избежать воздействия санкций.

Всё ближе создание неформального блока трех главных врагов США, как они сами их характеризуют.

Китай в этой позиции должен обезопасить себя в поставках нефти, так как США могут оказать давление на Саудовскую Аравию, чтобы Королевство прекратило ее экспорт в Китай. И здесь иранская нефть очень кстати. Китай планирует огромные инвестиции в углеводородную промышленность Ирана, и даже прямой нефтепровод через Пакистан.

В условиях давления на китайские технологии, Иран даст свою площадку для внедрения китайской сети 5G. Намечен масштабный план интеграции Ирана в китайскую программу "Нового шёлкового пути".

Нарушение санкций США против Ирана, скорее, будет рассматриваться Китаем как выгода, перевешивающая издержки ( вторичные санкции).

Что касается сотрудничества с Россией, то Иран станет ключевым звеном в проекте транспортного коридора Север-Юг — морской и железнодорожной системе России и Индии.

Эта инфраструктура будет конкурировать, как с египетским Суэцким каналом, так и с китайским "Новым шелковым путем", сокращая расстояние по перевалке грузов от Индии до Европы на 40% и стоимость транспортировки на 30 %.

Россия наращивает активную торговлю и расширяет экономическое сотрудничество с Ираном в пятнадцати секторах экономики, включая инфраструктуру, связывающую внутренние банковские сети, а также в аэрокосмической промышленности, ядерной и обычной энергетике, горнодобывающей промышленности.

Санкции "максимального давления" на Иран уже приносят пользу Китаю и России как в экономическом, так и в политическом контексте. США не смогли получить одобрение Совета Безопасности ООН в августе на возвращение международных санкций на торговлю оружием с Ираном.

В самих США нет консенсуса по отношению к Ирану. Так, напарница кандидата на пост президента США Джо Байдена Камала Харрис во время дебатов против вице-президента-республиканца Майка Пенса заметила, что выход из соглашения позволил Ирану приобрести "то, что может привести к значительному ядерному арсеналу".

"Из-за одностороннего дипломатического подхода Дональда Трампа и его изоляционизма он вывел нас из этого положения и сделал Америку менее безопасной", — посетовала она.

Иран научился преодолевать санкции и не откажется от своей политики

Как сказал "Правде. Ру" старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский Иран для США конкурент идейный, моральный, он препятствует абсолютному доминированию Соединенных Штатов в регионе, чего и предыдущие администрации добивались, а Трамп уж особенно.

Эксперт напомнил, что Иран под санкциями находится давно и был вынужден отказаться от целого ряда социальных программ, дотирования ряда продуктов питания, бензина, что вызвало массу недовольства и протесты.

"На это и рассчитывали Соединенные Штаты — вызвать недовольство народа, ухудшение жизненных условий с тем, чтобы свергнуть ненавистный им режим иранских мулл", — отметил эксперт.

По его мнению, Иран уже наладил систему обхода санкций, это переводы через банки других стран, используя валюты других стран, через бартер, через оплату золотом.

Виктор Надеин-Раевский уверен, что Иран не откажется от своей политики, "потому что неправота Соединенных Штатов видна всему миру, в том числе американским партнерам, заключившим соглашение с Ираном".

Эксперт отметил, что Россия сегодня не имеет никакого стремления придерживаться американских санкций.

"Эти американские санкции незаконны, международного правового характера они не имеют. Скорее всего, никоим образом мы не будем сворачивать торговлю с Ираном, как это произошло в период (Дмитрия) Медведева, сказал Виктор Надеин-Раевский.

Читайте по теме: Алексей Леонков рассказал, нужны ли России военные базы в Иране

США в изоляции в мире по Ирану. И это только начало

Иран противостоит США в Венесуэле. Это самоубийство?