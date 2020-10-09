Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Огуль: "Спутник V" достоин Нобелевской премии
СБУ просит Google и Apple "закрыть" на Украине российские соцсети
Следователи: никакие бутылки близкие Навального в Германию не вывозили
Два российских военкора и их гид ранены в Нагорном Карабахе
У жителя Твери нашли 114 тысяч пачек контрафактных сигарет
Россия и Египет проведут учения "Мост дружбы-2020"
Вооружённые силы получат три новейших беспилотника "Охотник"
Мужчина поджёг себя у торгового центра в Петербурге
Тарзана допросили по делу о краже драгоценностей Королёвой

США вводят новые санкции против Ирана

Вашингтон объявил о новом пакете санкций против Ирана. На это раз удар нанесён по финансовому сектору страны и нацелен на 18 крупнейших банков.

США вводят новые санкции против Ирана

Как пояснил Минфин США, этот шаг был сделан для дальнейшей изоляции иранской экономики от мировой финансовой системы, что, по утверждению ведомства, необходимо для того, чтобы "помешать Тегерану продвигать свою пагубную повестку дня".

"Наши санкционные программы будут продолжаться до тех пор, пока Иран не прекратит свою поддержку террористической деятельности и не прекратит свои ядерные программы. Сегодняшние действия будут и впредь позволять осуществлять гуманитарные операции в поддержку иранского народа", — говорится в заявлении министра финансов Стивена Мнучина.

Хотя Министерство финансов недвусмысленно заявило, что санкции не распространяются на сделки, необходимые для закупки сельскохозяйственных товаров, продовольствия, медикаментов или медицинских изделий, Тегеран обвинил Вашингтон в попытке уморить страну голодом и в первую очередь нацелился на иранский народ.

"На фоне пандемии коронавируса американский режим хочет взорвать наши оставшиеся каналы оплаты продовольствия и медикаментов, — написал в Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. — Но заговор с целью уморить население голодом — это преступление против человечества."

Последние материалы
МВД объяснило, почему Тихановская была объявлена в розыск
Огуль: "Спутник V" достоин Нобелевской премии
СБУ просит Google и Apple "закрыть" на Украине российские соцсети
Следователи: никакие бутылки близкие Навального в Германию не вывозили
Два российских военкора и их гид ранены в Нагорном Карабахе
У жителя Твери нашли 114 тысяч пачек контрафактных сигарет
Россия и Египет проведут учения "Мост дружбы-2020"
Вооружённые силы получат три новейших беспилотника "Охотник"
Мужчина поджёг себя у торгового центра в Петербурге
Тарзана допросили по делу о краже драгоценностей Королёвой
Популярное
Новости Белоруссии
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?

Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Белоруссии не подчиняться Александру Лукашенко.

Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Лещенко хотел пустить себе пулю в лоб из-за обвинений Собчак
Российский шоу-бизнес
Лещенко хотел пустить себе пулю в лоб из-за обвинений Собчак
Новости Белоруссии
В Минске пояснили троллинг с "переименованием" Украины, Литвы и Польши
Политика. Новости и аналитика
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Игорь Буккер Как Рихард Зорге сделал из домохозяйки разведчицу Игорь Буккер Любовь Степушова Возможен ли в Белоруссии военный переворот? Любовь Степушова Руслан Веснянко Христианская Украина в карабахском конфликте поддерживает Азербайджан Руслан Веснянко
Комментарии
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Кризис в ЕАЭС растет: в Киргизии назревает вторая Белоруссия
Подводная лодка "Казань" прошла испытания в Белом море
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Путину предложили учредить в России монархический строй
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Эксперт рассказал, что означает вывод ОЗХО об отравлении Навального
Путину предложили учредить в России монархический строй
Пищевые источники цинка
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников