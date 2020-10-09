США вводят новые санкции против Ирана

Вашингтон объявил о новом пакете санкций против Ирана. На это раз удар нанесён по финансовому сектору страны и нацелен на 18 крупнейших банков.

Как пояснил Минфин США, этот шаг был сделан для дальнейшей изоляции иранской экономики от мировой финансовой системы, что, по утверждению ведомства, необходимо для того, чтобы "помешать Тегерану продвигать свою пагубную повестку дня".

"Наши санкционные программы будут продолжаться до тех пор, пока Иран не прекратит свою поддержку террористической деятельности и не прекратит свои ядерные программы. Сегодняшние действия будут и впредь позволять осуществлять гуманитарные операции в поддержку иранского народа", — говорится в заявлении министра финансов Стивена Мнучина.

Хотя Министерство финансов недвусмысленно заявило, что санкции не распространяются на сделки, необходимые для закупки сельскохозяйственных товаров, продовольствия, медикаментов или медицинских изделий, Тегеран обвинил Вашингтон в попытке уморить страну голодом и в первую очередь нацелился на иранский народ.