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Иран готов праздновать победу: истекает срок эмбарго на поставки оружия

Президент Ирана Хасан Роухани напомнил правительству своей страны, что "десятилетнее эмбарго ООН на поставки оружия, как ожидается, закончится 18 октября, несмотря на усилия Вашингтона по повторному введению санкций".

Иран готов праздновать победу: истекает срок эмбарго на поставки оружия

"Иран вскоре сможет покупать и продавать оружие тому, кому пожелает, — заявил Роухани на заседании Кабинета министров. — В следующее воскресенье мы объявим эту хорошую новость нации: 10 лет жестокого эмбарго на поставки оружия отменено", — сказал президент.

И добавил:

"Сопротивление иранского народа дало свои результаты несмотря на то, что Вашингтон приложил все усилия, чтобы воспрепятствовать снятию санкций".

Охарактеризовав прекращение эмбарго как одно из достижений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ядерной сделки 2015 года между Ираном и мировыми державами, президент сказал, что это также результат усилий иранских дипломатов.

Напомним, что, согласно СВПД, эмбарго ООН на поставки оружия Ирану истекает 18 октября в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН (СБ ООН). США вышли из СВПД в 2018 году, но также попытались предотвратить отмену эмбарго ООН на поставки оружия. Однако этот шаг Вашингтона был осужден СБ ООН.

Теперь Иран ожидает, что остальные участники ядерной сделки — Россия, Франция, Китай, Великобритания и Германия — официально объявят, что эмбарго ООН на поставки оружия закончится 18 октября.

"Страны, являющиеся участниками СВПД, должны официально объявить о снятии ограничений на поставки оружия в соответствии с СВПД и дать миру понять, что Исламской Республике Иран разрешено покупать и продавать оружие", — цитирует агентство новостей Исламской консультативной Ассамблеи (ICANA) главу Комитета национальной безопасности иранского парламента Моджтабу Золноури.

По словам Золноури, США использовали все, что было в их силах, чтобы предотвратить отмену эмбарго ООН на поставки оружия, но потерпели неудачу:

"Это можно рассматривать как провал для США и победу для Ирана", — добавил депутат.

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