МИД НКР: в Азербайджане потеряли чувство реальности

Вся работа как России, так и ОБСЕ для Азербайджана — пустой звук. Власти страны, поддерживаемые Турцией, активно "торпедируют" все призывы к миру, а также устраивают провокации. Проблем добавляет наличие в регионе боевиков, которые, по уточнённым данным, также связаны с Анкарой.

В МИД НКР отметили: власти Азербайджана "потеряли чувство реальности". И единственный способ остановить насилие — международное признание НКР как самостоятельного государства.

"Тройственный союз Азербайджана, Турции и международных террористов не будет останавливаться ни перед какими преступлениями. Азербайджанские власти, поддерживаемые Турцией и международными террористами и оставаясь безнаказанными, потеряли чувство реальности и преднамеренно торпедируют мирные инициативы Российской Федерации и сопредседателей Минской группы ОБСЕ", — высказались представители МИД НКР.

Напомним, что ранее в Анкаре отвергли факт помощи сирийским боевикам, замеченным в зоне конфликта, сообщив, что у тех "полно своих дел".