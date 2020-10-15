Трамп: Байден - коррумпированный жулик

Дональд Трамп не устаёт радовать оппонентов и сторонников громкими заявлениями. Не успел американский президент заявить, что Байден — человек "не на 100% умный" и сообщить, что зять "Сонного Джо" наживается на коронавирусе, СМИ публикуют новое заявление.

"Джо Байден должен немедленно обнародовать все электронные письма, встречи, телефонные звонки, стенограммы и записи, связанные с его участием в деловых сделках его семьи и использовании влияния по всему миру, в том числе в Китае и России" — выступил с предложением Трамп.

По мнению президента США, после этих действий сразу будут ясны мотивы работы Байдена: это, по сути, мошенник, который имеет множество связей и насквозь коррумпирован.

"Они жулики, они всегда были жуликами. Они мошенники. И это позор. Никогда не было администрации более коррумпированной, чем администрация Обамы/Байдена", — высказался Трамп.

По итогам Трамп отметил: Байдена лучше вообще не допускать до выборов.