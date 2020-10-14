Трамп: зять Байдена наживается на коронавирусе

Очередное громкое обвинение позволил себе Дональд Трамп в отношении своего оппонента Джо Байдена. Ранее Трамп уже называл Байдена "Сонным Джо", говорил, что тот "не на 100% умён" и критиковал его забывчивость. Теперь же под огонь атак Трампа попал зять Байдена — Говард Крейн.

Американский президент рассказал, что Крейн занимается "извлечением выгоды из пандемии". Зять Байдена инвестирует в компании, которые работают в сфере изучения и борьбы с коронавирусом, причём "богатеет" в том числе благодаря связям своего тестя.

"Как раз на этой неделе мы узнали, что ещё один член семьи Байдена богатеет благодаря связям с Джо. Это важная новость, она только что появилась. Его зять наживается на пандемии китайского вируса, прямо как Хантер (сын Байдена)", — подчеркнул Трамп.

При этом известно, что и дочь Байдена, Эшли, является важной фигурой в борьбе с коронавирусом: она работает советником избирательного штаба кандидата от демократов по борьбе с пандемией. Такое обилие связанных с Байденом людей в данной сфере вызывает закономерные опасения об "извлечении выгоды", уверены журналисты издания Politico.