Хиллари Клинтон: промышленная и технологическая мощь США "атрофирована"

Для Америки кризис пандемии стал сокрушительным ударом: из-за "приостановки" экономики страна начала терять накопленное технологическое и финансовое преимущество.

В частности, нанесён критический удар по производственным цепочкам, важным для национальной безопасности, что может в будущем помешать ответить на вызовы России и Китая.

"В год, отмеченный эпидемией и протестами, граждане США начинают задумываться над давно назревшими вопросами расовой справедливости, экономического неравенства и неравенства в сфере здравоохранения. Нынешний кризис также должен побудить США задуматься о приоритетах национальной безопасности. Страна опасно не готова к ряду угроз, не только к будущим пандемиям, но и к эскалации климатического кризиса и многомерным вызовам со стороны Китая и России", — рассказала Хиллари Клинтон, бывшая первая леди Штатов.

По мнению Клинтон, важно уже сейчас понять: пора экономить. В частности, стоит отказаться от дорогих и во многом устаревших систем вооружения, ввести программы поддержки инноваций и усилить экономику.