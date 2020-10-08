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Трамп вернётся в президентскую гонку 12 октября

Дональд Трамп практически выздоровел после заболевания коронавирусом. В штабе президента сообщают, что уже 12 октября он возобновит активную кампанию в свою поддержку. Данные предоставили в Bloomberg.

Трамп вернётся в президентскую гонку 12 октября

Таким образом, Трамп не только продолжит предвыборную гонку, но и "уложится в график" по дебатам: они намечены на 15 октября. Ранее сообщалось, что болезнь Трампа может привести к переносу дебатов или "удалённому" их проведению.

Сразу после окончательного выздоровления Трамп поедет в Пенсильванию и Мичиган.

Напомним, что первые дебаты закончились на негативной ноте, поскольку быстро переросли из обмена мнениями в обмен оскорблениями. Ведущий был вынужден перекрикивать оппонентов. После предварительных подсчетов, по итогам дебатов выиграл Джо Байден.

Оба кандидата уверены в своей победе и не стесняются в средствах ее достижения: так, Байден успел окрестить Трампа "худшим президентом в истории Штатов".

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