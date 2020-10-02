Дональд Трамп — худший президент в истории. Он занимается только тем, что всё портит. Американское общество обеднело, стало ожесточённым и "больным" — вот итоги работы Трампа только за один срок.
С такими заявлениями выступил главный оппонент Трампа Джо Байден в рамках больших дебатов в Кливленде. Действительно ли Трамп так плох? Что он сделал — и чего не сделал на посту президента? Оправдал ли ожидания — мировые в том числе?
Специально для читателей "Правды.Ру" комментирует Константин Блохин, политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН.
"Трамп плох для Байдена не потому, что он что-то не сделал, а потому, что он меняет траекторию развития Соединенных Штатов, то есть полностью пытается поменять модель развития США, которой политические элиты США придерживались с 1945 года.
Ставка на союзников, поддержка союзников, создание мирового либерального порядка, стимулирование и поддержка процессов глобализации и так далее. Просто другая траектория развития", — уверен Блохин.
Эксперт подчеркивает, что Трамп, в отличие от Байдена, говорит о "распылении" ресурсов страны. Например, упоминает о дорогостоящих войнах на Ближнем Востоке — в Ираке, в Афганистане. Эти деньги — огромные деньги — стоило бы пустить на внутреннюю инфраструктуру: больницы, дороги, пляжи.
"Трамп считает, что объективно ресурсов для поддержания мирового либерального порядка у Соединенных Штатов нет. Поэтому, прежде всего, надо вкладывать в себя.
Это его главный лозунг: "Make America Great Again, America First". Здесь расхождения даже не в том, что Трамп был несистемным политиком. Он, кстати, уже стал системным. А в том, что траектория Соединенных Штатов подверглась значительному изменению.
Вот это пугает традиционные американские элиты", — делает вывод эксперт.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".