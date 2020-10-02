Трамп — худший президент США в истории? Мнение эксперта

Дональд Трамп — худший президент в истории. Он занимается только тем, что всё портит. Американское общество обеднело, стало ожесточённым и "больным" — вот итоги работы Трампа только за один срок.

С такими заявлениями выступил главный оппонент Трампа Джо Байден в рамках больших дебатов в Кливленде. Действительно ли Трамп так плох? Что он сделал — и чего не сделал на посту президента? Оправдал ли ожидания — мировые в том числе?

Специально для читателей "Правды.Ру" комментирует Константин Блохин, политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН.

Чем Трамп плох для Байдена

"Трамп плох для Байдена не потому, что он что-то не сделал, а потому, что он меняет траекторию развития Соединенных Штатов, то есть полностью пытается поменять модель развития США, которой политические элиты США придерживались с 1945 года. Ставка на союзников, поддержка союзников, создание мирового либерального порядка, стимулирование и поддержка процессов глобализации и так далее. Просто другая траектория развития", — уверен Блохин.

Чем Трамп плох для американской элиты

Эксперт подчеркивает, что Трамп, в отличие от Байдена, говорит о "распылении" ресурсов страны. Например, упоминает о дорогостоящих войнах на Ближнем Востоке — в Ираке, в Афганистане. Эти деньги — огромные деньги — стоило бы пустить на внутреннюю инфраструктуру: больницы, дороги, пляжи.