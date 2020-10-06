Иран закончил разработку плана приостановки Карабахского конфликта. Такое заявление сделал официальный представитель МИД страны Саид Хатибзаде.
По словам чиновника, план предусматривает не только прекращение войны, но и укрепление безопасности на границах. От дальнейших комментариев касательно плана Хатибзаде отказался, однако сообщил: военного решения данного вопроса не существует.
Хатибзаде рассказал, что плотно работает по вопросу Карабаха в том числе с Сергеем Лавровым, главой МИД РФ, они общаются по телефону. Иран внимательно наблюдает за происходящим в регионе и призывает стороны конфликта отвести войска и прекратить кровопролитие.
Нынешняя ситуация — угроза в том числе жизням мирных жителей, а решить конфликт поможет только продуманный политический диалог.
Напомним: ранее "масла в огонь" конфликта плеснули представители Турции, которые на официальном уровне заявили о готовности поддержать Азербайджан войсками.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.