ЕС предупредил Турцию о санкциях из-за "провокаций" в Средиземном море

Евросоюз сегодня официально заявил, что может ввести санкции против Турции из-за "провокаций и давления" в сторону Греции из-за энергетических ресурсов и границ в Средиземном море.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своём сегодняшнем выступлении на саммите лидеров ЕС призвала Анкару "воздержаться от односторонних действий" в Восточном Средиземноморье.

Напомним, напряженность возросла в начале этого года, когда Турция направила корабль в спорный район для поиска потенциально богатых месторождений нефти и газа.

Госпожа фон дер Ляйен заявила журналистам, что ЕС хочет "позитивных и конструктивных отношений с Турцией, и это также было бы очень в интересах Анкары".

"Но это сработает только в том случае, если провокации и давление прекратятся, - сказала она. -Поэтому мы ожидаем, что Турция отныне воздержится от односторонних действий. В случае возобновления подобных действий со стороны Анкары ЕС будет использовать все имеющиеся у него инструменты и варианты. У нас есть набор инструментов, который мы можем применить немедленно."

Канцлер Австрии Себастьян Курц, после встречи написал в Twitter:

"ЕС выдает четкую угрозу санкций против Турции, если она продолжит нарушать международное право."

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что