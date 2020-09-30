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В Киеве арестована банда, издевавшаяся над бездомными

В Киеве полиция задержала троих мужчин, которых подозревают в издевательствах над бездомными.

По данным горпрокуратуры, бандиты представлялись "сотрудниками правоохранительных органов".

"Трое мужчин в возрасте от 20 до 42 лет, зная, что бездомные устроили себе временный ночлег на территории заброшенного здания на улице Обсерваторной в Шевченковском районе Киева, с 15 августа по 5 сентября регулярно по ночам приходили туда и, выбрав жертву, изощрённо над ней издевались. Видео избиений выкладывали в Телеграм", — рассказали в прокуратуре.

Были ли задержанные на самом деле полицейскими, в прокуратуре не уточняют.

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