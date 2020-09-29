Волна насилия против протестующих в Белоруссии и отказ от диалога с обществом будут иметь последствия для белорусского лидера Александра Лукашенко.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Мы можем наблюдать, как права человека попирают ногами, хотя все мы привержены им. Или мы можем поддержать тех, кого притесняют, подвергают жестокому обращению и преследуют — например, мирных демонстрантов в Белоруссии. Мы снова и снова призывали к общенациональному диалогу с Лукашенко при посредничестве ОБСЕ. Но он отклонил все предложения и продолжает прибегать к насилию и репрессиям. И это тоже должно иметь последствия, если мы серьезно относимся к нашим ценностям и нашим международным соглашениям. Мы обсуждаем это в Европейском союзе", — отметил глава МИД ФРГ.