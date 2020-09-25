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Великобритания и Франция: у нас пошла вторая волна COVID

Франция и Великобритания сообщили о самом высоком ежедневном количестве вновь зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии, подтвердив, что "вторая волна" смертельного вируса действительно идет полным ходом.

Великобритания и Франция: у нас пошла вторая волна COVID

Великобритания

В четверг было зарегистрировано 6 634 новых случаев инфицирования; общий показатель Covid-19 в стране превысил 400 тысяч, почти 42 тысячи пациентов умерли.

По официальным данным,

  • подавляющее большинство новых случаев - 5632 - происходит из Англии,
  •  Шотландия сообщила о 465 новых пациентах,
  • Уэльс-348,
  • Северная Ирландия - 189.

Новое число превышает предыдущий рекорд, который был зафиксирован во время первого пика распространения вируса весной.

"Новых заболевших слишком много, но все же гораздо меньше, чем в пик," - министр здравоохранения Мэтт Хэнкок Sky News.

Франция

Число новых случаев заболевания там за сутки «подскочило» на 16 096, что в разы больше предыдущего максимума.

Очевидный второй всплеск распространения коронавируса в Европе произошел после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном еженедельном количестве новых случаев заболевания во всем мире. Об этом подробнее - здесь.

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