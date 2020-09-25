Франция и Великобритания сообщили о самом высоком ежедневном количестве вновь зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии, подтвердив, что "вторая волна" смертельного вируса действительно идет полным ходом.
В четверг было зарегистрировано 6 634 новых случаев инфицирования; общий показатель Covid-19 в стране превысил 400 тысяч, почти 42 тысячи пациентов умерли.
По официальным данным,
Новое число превышает предыдущий рекорд, который был зафиксирован во время первого пика распространения вируса весной.
"Новых заболевших слишком много, но все же гораздо меньше, чем в пик," - министр здравоохранения Мэтт Хэнкок Sky News.
Число новых случаев заболевания там за сутки «подскочило» на 16 096, что в разы больше предыдущего максимума.
Очевидный второй всплеск распространения коронавируса в Европе произошел после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном еженедельном количестве новых случаев заболевания во всем мире. Об этом подробнее - здесь.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.