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ВОЗ сообщила еженедельном рекорде заболеваемости Covid-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что пандемия коронавируса может ускориться во всем мире.

"На прошлой неделе число новых случаев заболевания COVID возросло до семидневного рекорда — 1 998 897 инфицирований, — говорится в еженедельном отчёте ВОЗ. — Это означает 6%-ый рост по сравнению с неделей ранее. Кроме того, это также самое большое число зарегистрированных случаев заболевания за одну неделю с начала эпидемии."

ВОЗ отмечает рост пандемии почти во всех регионах мира, кроме Африки. Там произошло 12% снижение числа новых случаев заболевания по сравнению с неделей ранее.

В Европе и Америке всплеск составил 11% и 10% соответственно.

Есть в отчёте ВОЗ и обнадёживающий момент: уменьшается количество смертей от коронавируса:

  • на прошлой неделе в мире было зарегистрировано около 37 700 новых случаев смерти, связанных с пандемией, что на 10 процентов меньше по сравнению с предыдущим периодом;
  • в Северной и Южной Америке число новых смертей было на 22 % ниже, чем неделей ранее,
  • в Африке число новых смертей сократилось на 16 %.

Картина в Америке

В настоящее время на Америку приходится половина всех случаев заболевания и 55 % смертей в мире, причем Соединенные Штаты и Бразилия сообщают о самом высоком числе смертельных случаев — более 5 тысяч — за последнюю неделю.

Картина в Европе

В Европе за семидневный период число умерших превысило 4 тысячи человек, что на 27 % процентов больше, чем за предыдущий период.

Франция, Россия, Испания и Великобритания сообщили о самом высоком числе новых случаев заболевания в Европе, в то время как самый высокий рост смертности был зафиксирован в Венгрии и Дании.

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