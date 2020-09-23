Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что пандемия коронавируса может ускориться во всем мире.
"На прошлой неделе число новых случаев заболевания COVID возросло до семидневного рекорда — 1 998 897 инфицирований, — говорится в еженедельном отчёте ВОЗ. — Это означает 6%-ый рост по сравнению с неделей ранее. Кроме того, это также самое большое число зарегистрированных случаев заболевания за одну неделю с начала эпидемии."
ВОЗ отмечает рост пандемии почти во всех регионах мира, кроме Африки. Там произошло 12% снижение числа новых случаев заболевания по сравнению с неделей ранее.
В Европе и Америке всплеск составил 11% и 10% соответственно.
Есть в отчёте ВОЗ и обнадёживающий момент: уменьшается количество смертей от коронавируса:
В настоящее время на Америку приходится половина всех случаев заболевания и 55 % смертей в мире, причем Соединенные Штаты и Бразилия сообщают о самом высоком числе смертельных случаев — более 5 тысяч — за последнюю неделю.
В Европе за семидневный период число умерших превысило 4 тысячи человек, что на 27 % процентов больше, чем за предыдущий период.
Франция, Россия, Испания и Великобритания сообщили о самом высоком числе новых случаев заболевания в Европе, в то время как самый высокий рост смертности был зафиксирован в Венгрии и Дании.
Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая от лица ОДКБ на Генассамблее ООН, заявил, что мир "устал от разъединительных линий".