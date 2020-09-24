Зеленский передумал ехать в Белоруссию

Президент Украины Владимир Зеленский должен был поехать в Белоруссии в октябре 2020 года для участия в экономическом форуме. Однако его визит в республику не состоится.

Об этом сообщил посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол.