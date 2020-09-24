Президент Украины Владимир Зеленский должен был поехать в Белоруссии в октябре 2020 года для участия в экономическом форуме. Однако его визит в республику не состоится.
Об этом сообщил посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол.
"Форум регионов Беларуси и Украины в Гродно в октябре планировался как центральное событие на двустороннем треке. Хочу подчеркнуть, что он изначально носит исключительно экономический характер. Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь. Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести форум на 2021 год", — пояснил дипломат.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.