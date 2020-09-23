Два российских моряка получили в Греции по 300 лет тюрьмы за нелегальную перевозку мигрантов.
Об этом рассказал вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
По его словам, жители России откликнулись на вакансию в интернете и приехали в Турцию. Они должны были перевозить туристов, однако команда покинула корабль и им пришлось подать сигнал SOS.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.