Двух российских моряков приговорили к 300 годам тюрьмы в Греции

Два российских моряка получили в Греции по 300 лет тюрьмы за нелегальную перевозку мигрантов.

Об этом рассказал вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По его словам, жители России откликнулись на вакансию в интернете и приехали в Турцию. Они должны были перевозить туристов, однако команда покинула корабль и им пришлось подать сигнал SOS.