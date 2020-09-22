"Лазаревский клуб" поздравил народ Армении с Днем Независимости

Международный российско-армянский "Лазаревский клуб" поздравил народ Армении, а также всех представителей армянской диаспоры в мире с Днем Независимости!

Искренне желаем братскому народу Армении мира и согласия, укрепления государственности и стабильности, благополучия и процветания!

Партнерство России и Армении предопределено историей двусторонних отношений, культурных связей и духовного единства на протяжении сотен лет. Мы и сегодня уверены, что любые добрые взаимоотношения и сотрудничество должны идти на пользу всем нашим союзникам, в первых рядах которых наши армянские друзья. Убеждены, что широкие контакты между российской и армянской интеллигенцией, политическими и общественными деятелями, мастерами культуры, должны носить вневременной характер.

Наш Клуб единомышленников из России и Армении, стремящихся к развитию и укреплению всестороннего партнерства двух стран, призван сохранять огонь в очаге российско-армянского диалога на всех уровнях, включая общественный, культурный и духовный. Поэтому праздник армянского народа и наш тоже.

С праздником, дорогие друзья, #мывместе!

Константин Затулин и Московская дирекция Международного "Лазаревского клуба"