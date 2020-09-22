Президент США Дональд Трамп выступил перед Генеральной ассамблеей ООН в честь 75-летия основания организации.
Речь американского лидера длилась примерно 10 минут. Во время своего выступления Трамп ни разу не упомянул Россию, однако в его речи постоянно фигурировал Китай. Президент призывал наказать КНР за распространение коронавируса.
Россия была упомянута в речи постпреда США при ООН Келли Крафт, которая обвинила РФ в поддержке правительства Сирии.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.