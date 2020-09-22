В министерстве государственной безопасности ЛНР сообщили о задержании агента, работавшего на Службу безопасности Украины.
"Министерством государственной безопасности Луганской народной республики раскрыт агент украинских спецслужб. Им оказался 21-летний житель Луганска Владислав Лилипу", — сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью МГБ ЛНР.
Агент занимался сбором информации о луганских военнослужащих.
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