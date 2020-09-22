Жэнь Чжицян, известный китайский бизнесмен, занимавшийся ранее недвижимостью, обвинен в коррупции и отсидит 18 лет в тюрьме.
Ушедший на покой делец позволил себе критику Си Цзиньпина — его не устроили меры, которые китайское правительство предприняло в связи с коронавирусом.
Процесс проходил в суде Пекина, судья признал Жэня виновным по следующим статьям:
Помимо тюремного срока бизнесмен обязан выплатить штраф — 620 000 долларов. По данным суда, Жэнь признал вину и сознался во всем добровольно.
Китайские СМИ отмечают, что в марте Жэнь Чжицян опубликовал весьма резкое по содержанию эссе, в котором, помимо действий властей в пандемию, критиковал "подавление инакомыслия" и "ограничения свободы прессы". Косвенно досталось и Си Цзиньпиню — бизнесмен намекнул, что тот всего лишь "клоун, жаждущий власти".
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