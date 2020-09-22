Китайский миллиардер сел на 18 лет за критику Си Цзиньпина

Жэнь Чжицян, известный китайский бизнесмен, занимавшийся ранее недвижимостью, обвинен в коррупции и отсидит 18 лет в тюрьме.

Ушедший на покой делец позволил себе критику Си Цзиньпина — его не устроили меры, которые китайское правительство предприняло в связи с коронавирусом.

Процесс проходил в суде Пекина, судья признал Жэня виновным по следующим статьям:

незаконное присвоение 16,3 млн долларов;

неоднократное получение взяток;

злоупотребление положением;

причинение государству убытков в размере 17,2 млн долларов.

Помимо тюремного срока бизнесмен обязан выплатить штраф — 620 000 долларов. По данным суда, Жэнь признал вину и сознался во всем добровольно.

Китайские СМИ отмечают, что в марте Жэнь Чжицян опубликовал весьма резкое по содержанию эссе, в котором, помимо действий властей в пандемию, критиковал "подавление инакомыслия" и "ограничения свободы прессы". Косвенно досталось и Си Цзиньпиню — бизнесмен намекнул, что тот всего лишь "клоун, жаждущий власти".