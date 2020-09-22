США хотят собрать коалицию против строительства "СП-2"

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе интервью для издания "Бильд" сообщил: в стране действительно готовы формировать объединение, которое поможет "затормозить" "Северный поток — 2".

"Соединенные Штаты считают, что газопровод "Северный поток — 2" создает риск для Европы, так как она становится зависима от поступающего из России газа, а также угрожает Украине. Мы надеемся, что газопровод "Северный поток — 2" не будет завершен, мы работает над созданием коалиции, чтобы этого не произошло", — высказался Помпео.

Ранее судьба проекта стала еще более туманной после "германской проблемы": активно поддерживающая его Ангела Меркель неожиданно поменяла позицию и сейчас находится "в раздумьях".

При этом в российском МИД уточняют: Россия готова к сотрудничеству по "делу Навального" (которое отчасти стало причиной "заморозки" "СП — 2"), но немецкая сторона крайне медленно отвечает на запросы.