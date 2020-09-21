ВОЗ: благодарим Россию за вакцину

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге обратился с заявлением к России: причиной стала вакцина "Спутник V".

По мнению Клюге, поэтапные шаги и успешная разработка вакцины позволили сделать её безопасной и эффективной, а благодарить стоит в том числе руководителя Минздрава Михаила Мурашко.

"Разработка вакцины — это главный ответ России на вспышку коронавируса, поэтому так важна солидарность. Мы с моими коллегами в ВОЗ обсудим в Женеве, какие следующие шаги будем делать в этой области", — подчеркнул Клюге.

Чиновник выделил и активную помощь российской стороны странам Центральной Азии.

Напомним, "Спутник V" анонсировал лично Владимир Путин, сообщив о новинке 11 августа. Российский президент уточнил: это первая в мире вакцина от коронавируса. Производят "Спутник V" с 15 августа.