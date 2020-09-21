Немецкий депутат: США угрожают руководству порта Мукран из-за "СП-2"

От депутата ландтага Гамбурга Ольги Петерзен поступили новые данные по "Северному потоку — 2". На этот раз американские представители прислали руководству одного из ключевых портов проекта (Мукран) официально заверенное письмо угрожающего характера.

"Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом написали официальное письмо с угрозами в адрес руководства немецкого порта Мукран, который используется для строительства газопровода", — заявила Петерзен.

По мнению политика, Германии не стоит отказываться от газопровода, поскольку экономические последствия такого решения будут явно негативны.

"Остановка "Северного потока — 2" немедленно повлечет для них колоссальные убытки, а в среднесрочной перспективе может означать подорожание голубого топлива для Германии", — отметила Петерзен.

Ранее Германия уже пыталась договориться с США по "Северному потоку — 2". Немцы предлагали Штатам постройку газохранилищ на своей территории и заполнение их купленным у США газом. В обмен Штаты должны были отказаться от санкций, направленных против проекта, но сделка не состоялась.