"Северный поток-2": точку ставить рано?

В Германии продолжаются споры относительно завершения строительства и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Ситуация на данный момент такова, что пока преждевременно говорить о том, что противники проекта действительно одерживают верх.

Противоречия и споры в Германии

В пятницу бундестаг отказался голосовать по существу выдвинутому партией "Зеленые" предложению об остановке проекта газопровода. "Голосуем по пункту передачи предложения в профильный комитет. Это фракция правящей коалиции, фракция Свободной демпартии и фракция "Левые". Кто против? Это фракция "Альтернатива для Германии" и "Союз 90/Зеленые". Кто воздержался? Никто. Таким образом решено о передаче", - заявила председательствующая в ходе сессии вице-президент бундестага Петра Пау, добавив, что бундестаг сегодня не голосует по существу по этому предложению.

Профильным является комитет по экономике и энергетике бундестага, возглавляет который представитель партии "Левые" Клаус Эрнст. Он является сторонником того, чтобы газопровод был построен.

Кроме того, 18 сентября стало известно, что на конференции премьер-министров восточногерманских земель в Берлине шесть глав правительств от СДПГ, ХДС и "Левых" высказались в пользу продолжения строительства "Северного потока-2".

По их мнению, этот проект имеет большое значение для Германии и многих европейских стран с точки зрения обеспечения энергоснабжения в будущем, поэтому участники считают завершение строительства газопровода "разумным и правильным". По словам премьер-министра Мекленбурга-Передней Померании Мануэлы Шлезвиг, "Северный поток-2" построен на 97 процентов.

Правда, следует уточнить, что по информации издания "Шпигель", вице-премьер от "зеленых" в правительствах пяти восточногерманских земель выступили за прекращение строительства.

Следует заметить, что партия "Зеленых" является единственной, в которой однозначно настроены на то, чтобы прекратить строительство "Северного потока-2". Но "зеленые" были против проекта и до того, что произошло с Алексеем Навальным.

Спорят не только в Германии

Канцлер Ангела Меркель ранее заявила, что страны Евросоюза должны сообща решать, как быть со строительством "Северного потока-2".

Однако глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза нет полномочий, чтобы остановить строительство газопровода.

"Мы действуем в рамках полномочий институтов ЕС. Институты ЕС не имеют полномочий остановить "Северный поток-2", это вопрос не к ним, а к государствам сообщества, которые этот проект продвигают", - заявил Боррель.

Однозначно за продолжение строительства высказался канцлер Австрии Себастьян Курц. А премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила пересмотреть проект из-за ситуации с Алексеем Навальным. И добавила, что всегда была против него и считает, что Европе не следует усиливать свою зависимость от российского газа.

Очевидно, что точку в этой истории ставить рано. Здесь ведь надо учитывать еще не только тот факт, что газопровод практически построен, но и то, что в случае прекращения проекта его участникам с большой вероятностью придется выплачивать компенсацию. Причем речь идет как минимум о 20 млрд евро. Платить которые придется скорее всего Германии из своего бюджета. Хороший аргумент, чтобы не слишком торопиться с решением.