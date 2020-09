ООН не поддержит желание Вашингтона "наказать" Иран

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что организация не поддержит стремление США восстановить санкции против Ирана без одобрения Совета Безопасности, где подавляющее большинство государств-членов выступают против усилий Вашингтона, несмотря на поступающие угрозы.

Об этом сегодня сообщает Associated Press со ссылкой на письмо, в котором Гутерриш отмечает, что "по-видимому, существует неопределенность" в отношении субботнего заявления госсекретаря США Майка Помпео о восстановлении" практически всех" санкций ООН против Ирана.

Напомним, что ранее Помпео пригрозил любой стране, которая откажется сотрудничать с США в вопросе восстановления санкций в отношении Ирана, "последствиями."

Однако, даже союзники Вашингтона по НАТО Великобритания, Франция и Германия решительно выступили против этого шага, заявив, что

Реагируя на заявление Помпео, заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в своем твиттере, что ему "очень больно видеть, как великая страна унижает себя подобным образом."

It’s very painful to see how a great country humiliates itself like this, opposes in its obstinate delirium other members of UN Security Council. We all clearly said in August that US claims to trigger #snapback are illegitimate. Is Washington deaf? #Iran https://t.co/EbQ6UkJ6FE