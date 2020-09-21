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ООН не поддержит желание Вашингтона "наказать" Иран

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что организация не поддержит стремление США восстановить санкции против Ирана без одобрения Совета Безопасности, где подавляющее большинство государств-членов выступают против усилий Вашингтона, несмотря на поступающие угрозы.

ООН не поддержит желание Вашингтона

Об этом сегодня сообщает Associated Press со ссылкой на письмо, в котором Гутерриш отмечает, что "по-видимому, существует неопределенность" в отношении субботнего заявления госсекретаря США Майка Помпео о восстановлении" практически всех" санкций ООН против Ирана.

Напомним, что ранее Помпео пригрозил любой стране, которая откажется сотрудничать с США в вопросе восстановления санкций в отношении Ирана, "последствиями."

Однако, даже союзники Вашингтона по НАТО Великобритания, Франция и Германия решительно выступили против этого шага, заявив, что

"решение или действие Нью-Йорка, принятое с целью восстановления санкций, не будет иметь юридической силы."

Реагируя на заявление Помпео, заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в своем твиттере, что ему "очень больно видеть, как великая страна унижает себя подобным образом."

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