Приглашение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Брюссель — это вмешательство во внутренние дела республики.

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Прикрываясь мнимой заботой о гражданах Белоруссии, Евросоюз, по сути, сам пытается решать за них, как им жить", — пояснила дипломат

"Введение санкций против Белоруссии в контексте ситуации противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога, запуска конституционного процесса, ослабления напряженности" в республике", — добавила Захарова.