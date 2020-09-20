Приглашение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Брюссель — это вмешательство во внутренние дела республики.
С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Прикрываясь мнимой заботой о гражданах Белоруссии, Евросоюз, по сути, сам пытается решать за них, как им жить", — пояснила дипломат
"Введение санкций против Белоруссии в контексте ситуации противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога, запуска конституционного процесса, ослабления напряженности" в республике", — добавила Захарова.
С 5 ноября в Европарламенте перестанут признавать Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии.