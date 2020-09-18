Глава Молдавии Игорь Додон одобрительно высказался о методах управления Александра Лукашенко. Он считает их правильными и эффективными.

"Мне нравятся очень многие вещи, которые делает Лукашенко, считаю, что нам следует стремиться к такой экономике и социальной сфере, как в Белоруссии. Я был там много раз, видел дороги, был на сельскохозяйственных, промышленных предприятиях. За годы независимости мы все разрушили, а им, благодаря Лукашенко, хватило ума сохранить и приумножить. С этой точки зрения Лукашенко для меня пример", — заявил Додон.