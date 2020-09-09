Ещё один белорусский оппозиционер исчез

Член Координационного совета Белоруссии Максим Знак перестал выходить на связь. Соратники не знают, где он находится.

Об этом сообщил штаб Виктора Бабарико.

"Итак, 8.30 и у Максима должно было быть интервью, он не зашел в "зум", я ему позвонил, он произнес фразу "похоже, кто-то к нам пришёл", отключился и написал слово "Маски". Сейчас он недоступен", — написал в Telegram пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Герман.

В МВД Белоруссии заявили, что ничего не знают об исчезновении оппозиционера. Это подтвердила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

Напомним, что 7 сентября в Минске пропали трое членов КС — Мария Колесникова, Антон Родненков, Иван Кравцов. Они не выходили на связь, их местоположение было неизвестно. В ночь на 8 сентября оппозиционеры попытались пересечь границу с Украиной. Как отметили в МВД Украины, это было выдворение граждан из страны, а не добровольный отъезд. Чтобы не покидать родину, Колесникова разорвала паспорт. Родненков и Кравцов всё же въехали на Украину и пока остаются там. Мария Колесникова задержана.