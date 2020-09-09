Два белорусских оппозиционера находятся на данный момент в столице Украины. Там они проводят различные деловые встречи. А после выразили желание вернуться обратно в Белоруссию.

"Конечно, у нас есть планы вернуться в Белоруссию… Мы сейчас пытаемся скоординироваться с нашими ребятами, которые находятся в Минске, мы с ними на постоянной связи, и сейчас у нас будут несколько встреч с теми ребятами, которые нам помогают здесь, в Киеве.

После этого мы будем связываться с нашими командами, которые работают в других городах. После этого в течение, скорее всего, двух недель мы будем планировать наше возвращение обратно в Минск, потому что именно там мы наиболее эффективны, там находится наша основная команда, с которой мы работали, и это то место, где мы хотим находиться", — сказал один из оппозиционеров Антон Родненков.