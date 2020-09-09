Большая семёрка потребовала от Москвы объяснений по "делу Навального"

Министры иностранных дел стран G7 потребовали от России "срочно" расследовать то, что на Западе называют "подтвержденным отравлением" Алексея Навального.

"Обличительное заявление", в котором Москву обвиняют в использовании "Новичка", опубликовано на сайте Госдепа США. Его подписали представители Штатов, Германии, Франции, Канады, Италии, Японии и Великобритании.

"Любое использование химического оружия, в любом месте, в любое время, никому, ни при каких обстоятельствах, не является допустимым и нарушает международные нормы, запрещающие применение такого оружия <…> вещество, использованное, чтобы отравить Навального, разработано в России", — написано в документе.

Доказательствами главы МИДов G7 опять не озаботились. Но зато "Большая семерка " потребовала от Москвы

"срочно и полностью установить прозрачность в отношении того, кто несет ответственность за эту отвратительную отравляющую атаку", которую они коллективно объявили "серьезным ударом по демократии и политическому плюрализму в России".

Напомним, ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что, якобы, некий (неназванный до сих пор) военный специалист из мюнхенского Института фармакологии и токсикологии обнаружил следы нервнопаралитического вещества "новичок" в жидкостях организма Навального.