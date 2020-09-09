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Большая семёрка потребовала от Москвы объяснений по "делу Навального"

Мир

Министры иностранных дел стран G7 потребовали от России "срочно" расследовать то, что на Западе называют "подтвержденным отравлением" Алексея Навального.

Большая семёрка потребовала от Москвы объяснений по

"Обличительное заявление", в котором Москву обвиняют в использовании "Новичка", опубликовано на сайте Госдепа США. Его подписали представители Штатов, Германии, Франции, Канады, Италии, Японии и Великобритании.

"Любое использование химического оружия, в любом месте, в любое время, никому, ни при каких обстоятельствах, не является допустимым и нарушает международные нормы, запрещающие применение такого оружия <…> вещество, использованное, чтобы отравить Навального, разработано в России", — написано в документе.

Доказательствами главы МИДов G7 опять не озаботились. Но зато "Большая семерка " потребовала от Москвы

"срочно и полностью установить прозрачность в отношении того, кто несет ответственность за эту отвратительную отравляющую атаку", которую они коллективно объявили "серьезным ударом по демократии и политическому плюрализму в России".

Напомним, ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что, якобы, некий (неназванный до сих пор) военный специалист из мюнхенского Института фармакологии и токсикологии обнаружил следы нервнопаралитического вещества "новичок" в жидкостях организма Навального.

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