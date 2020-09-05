Тихановская запланировала визит в Варшаву на 9 сентября

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приедет в столицу Польши 9 сентября.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Оппозиционер приедет в Варшаву для участия в мероприятии фонда "Белорусский дом в Варшаве".

"9 сентября в 9.00 (10.00 по мск), ровно через месяц после "выборов", которые прошли в Белоруссии, пройдет встреча Светланы Тихановской с белорусами Варшавы", — сообщили представители фонда.

Напомним, ранее Тихановская находилась в Литве, куда она бежала из Белоруссии.