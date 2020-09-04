На украинском предприятии произошло два взрыва

Два взрыва прогремели на предприятии Тернопольской области Украины. По оценке экспертов, они характерны для гранат РГД-5 и Ф-1. В ЧП никто не пострадал, преступников разыскивают.

"Лиц, причастных к взрыву на одном из предприятий Тернопольской области, устанавливают правоохранители. Сигнализация на предприятии сработала в результате двух взрывов. На момент вероятного хулиганства на предприятии работала ночная смена — около 30 человек. К счастью, люди не пострадали. Специалисты взрывотехнического подразделения, правоохранители и криминалисты осмотрели территорию", — сообщает областная полиция.

Ранее "Правда.Ру" писала, что взрыв прогремел сегодня в центре Тбилиси. ЧП случилось возле Большого концертного зала. По предварительной информации, взорвался газовый баллон, который находился в клубе "Дежавю", что располагается рядом с филармонией. Один человек погиб, трое пострадали.