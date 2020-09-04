Взрыв прогремел в центре Тбилиси

Взрыв прогремел в центре столицы Грузии. ЧП произошло возле Большого концертного зала.

Как сообщают очевидцы, на место происшествия уже прибыли спецслужбы: "скорая", полиция, пожарные. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Он был в помещении клуба "Дежавю", что располагается рядом с филармонией.

По неподтверждённой информации, при взрыве погиб один человек. Ещё двое получили травмы различной степени тяжести.