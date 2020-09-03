Турция обвинила Макрона и Charlie Hebdo в разжигании ненависти

Турция осудила переиздание карикатур на Магомета французской сатирической газетой и раскритиковала Эммануэля Макрона за то, что он защищал право на богохульство на фоне сильной напряжённости между Анкарой и Парижем.

"Мы решительно осуждаем решение Charlie Hebdo переиздать карикатуры, неуважительные к нашей религии и нашему Пророку", — заявил представитель МИД Турции.

Анкара также раскритиковала президента Эммануэля Макрона за то, что он защищал "свободу богохульства", считая "недопустимым" оправдывать публикацию спорных карикатур во имя свободы слова.

По мнению Анкары, переиздание Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммеда в связи с началом судебного процесса над джихадистскими нападениями во Франции в январе 2015 года может

"разжечь ненависть к исламу и иностранцам, и привести к вспышкам расизма".

Со своей стороны, суннитское Исламское учреждение Аль-Азхар называет решение редакции Charlie Hebdo

"преступным актом", который "усиливает ненависть и разжигает эмоции верующих".

По словам Аль-Азхара, базирующегося в Каире, решение о повторном издании этих карикатур является

"неоправданной провокацией по отношению к почти двум миллиардам мусульман во всем мире".

Напомним, что Charlie Hebdo стал мишенью джихадистов после того, как в 2006 году опубликовал 12 карикатур на Магомета, что вызвало протест и жёсткие демонстрации в нескольких мусульманских странах.