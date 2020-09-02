Находящийся с визитом в Ливане президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение скандально известного журнала Charlie Hebdo в очередной раз опубликовать карикатуры на пророка Мухаммеда.
И заодно высказался о свободе слова в своей стране.
"Завтра мы все будем думать о женщинах и мужчинах, трусливо убитых во время нападения на Charlie Hebdo в январе 2015 года, — сказал Макрон. — Не мне судить решение редакции этого сатирического журнала вновь опубликовать карикатуру на пророка Мухаммеда — у нас во Франции существует свобода слова. Однако, граждане страны обязаны проявлять вежливость и уважение друг к другу, а также избегать диалога ненависти".
Напомним, что, как ранее писала "Правда.Ру", Charlie Hebdo анонсировал повторную публикацию карикатур на Магомета в преддверие начала судебного процесса над джихадистским терактом в январе 2015 года в Париже, который открывается сегодня, 2 сентября.
К слову, план публикации вызвал широкую поддержку среди журналистов и политиков.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.