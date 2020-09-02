Макрон: Charlie Hebdo вольна публиковать, что хочет

Находящийся с визитом в Ливане президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение скандально известного журнала Charlie Hebdo в очередной раз опубликовать карикатуры на пророка Мухаммеда.

И заодно высказался о свободе слова в своей стране.

"Завтра мы все будем думать о женщинах и мужчинах, трусливо убитых во время нападения на Charlie Hebdo в январе 2015 года, — сказал Макрон. — Не мне судить решение редакции этого сатирического журнала вновь опубликовать карикатуру на пророка Мухаммеда — у нас во Франции существует свобода слова. Однако, граждане страны обязаны проявлять вежливость и уважение друг к другу, а также избегать диалога ненависти".

Напомним, что, как ранее писала "Правда.Ру", Charlie Hebdo анонсировал повторную публикацию карикатур на Магомета в преддверие начала судебного процесса над джихадистским терактом в январе 2015 года в Париже, который открывается сегодня, 2 сентября.

К слову, план публикации вызвал широкую поддержку среди журналистов и политиков.