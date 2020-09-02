Charlie Hebdo опять напечатает карикатуры на пророка Мухаммеда

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, из-за своих иллюстраций "на грани фола" часто становящийся объектом, на который направлено негодование общества, переиздаст скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда.

Те самые, которые в 2015 году сделали редакцию врагом джахадистов.

Журнал объявил об этом в преддверии суда над боевиками, который состоится на этой неделе.

14 человек предстанут перед судом. Им предъявлено обвинение в терроризме. Ещё трое были судимы заочно и предположительно мертвы.

Прокуроры подчеркнули важность привлечения к ответственности соучастников, а также людей, взявших в руки оружие и устроивших стрельбу пять лет назад. Оставшимся в живых подсудимым грозит наказание от 20 лет до пожизненного заключения.

Суд должен был начаться в апреле, но был отложен из-за эпидемии Covid-19 во Франции. Ожидается, что слушания продлятся до 10 ноября.

По случаю начала судебного процесса сегодня выходит спецвыпуск Charlie Hebdo, который, как рассказали в журнальной редакции

"будет включать интервью с членами семей жертв теракта, статью об отношении общественности к свободе выражения мнений и перепечатку карикатур на исламскую тематику, в том числе с участием пророка Мухаммеда".

Напомним, что карикатуры пророка спровоцировали вспышку террора в Париже в 2015 году, в результате которой в течение трех дней были убиты 17 человек. Из них 12 погибли в результате налета на офис Charlie Hebdo 7 января. Эти 12 рисунков были первоначально опубликованы датской ежедневной газетой в 2005 году, а затем перепечатаны французским журналом.

Тогда группа радикальных исламистов, связанных с террористической группировкой "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП), сочли карикатуры кощунственными и требовали жестокого возмездия.

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