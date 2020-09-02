Charlie Hebdo опять напечатает карикатуры на пророка Мухаммеда

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, из-за своих иллюстраций "на грани фола" часто становящийся объектом, на который направлено негодование общества, переиздаст скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда.
Те самые, которые в 2015 году сделали редакцию врагом джахадистов.
Журнал объявил об этом в преддверии суда над боевиками, который состоится на этой неделе.
14 человек предстанут перед судом. Им предъявлено обвинение в терроризме. Ещё трое были судимы заочно и предположительно мертвы.
Прокуроры подчеркнули важность привлечения к ответственности соучастников, а также людей, взявших в руки оружие и устроивших стрельбу пять лет назад. Оставшимся в живых подсудимым грозит наказание от 20 лет до пожизненного заключения.
По случаю начала судебного процесса сегодня выходит спецвыпуск Charlie Hebdo, который, как рассказали в журнальной редакции
"будет включать интервью с членами семей жертв теракта, статью об отношении общественности к свободе выражения мнений и перепечатку карикатур на исламскую тематику, в том числе с участием пророка Мухаммеда".
Напомним, что карикатуры пророка спровоцировали вспышку террора в Париже в 2015 году, в результате которой в течение трех дней были убиты 17 человек. Из них 12 погибли в результате налета на офис Charlie Hebdo 7 января. Эти 12 рисунков были первоначально опубликованы датской ежедневной газетой в 2005 году, а затем перепечатаны французским журналом.
Тогда группа радикальных исламистов, связанных с террористической группировкой "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП), сочли карикатуры кощунственными и требовали жестокого возмездия.
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Около половины французов против карикатур на пророка Мухаммеда
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.