Тихановская планирует выступление в СБ ООН и ПАСЕ

Назначенная лидером белорусской оппозиции экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская продолжает активно "светиться" в мировом информационном пространстве.
Или, как говорит её пресс-служба, "работает для Беларуси на высшем международном уровне".
На созданном специально для Тихановской Телеграмм-канале с претензионным названием "Пул Первой", сообщается, что на текущий момент лидер белорусских оппозиционеров, находясь в Литве, буквально "нарасхват":
"... к Светлане обращаются руководители многих стран мира, высказывают слова поддержки и солидарности с ней и с белорусским народом.
Она провела 10 бесед лично и по телефону с министрами иностранных дел разных стран: от Франции до Канады.
Семь бесед с лидерами (президентами и премьер-министрами) европейских стран: от Ирландии до Польши, включая главу правительства Европейского Союза Урсулу фон дер Ляйен.
Провела много встреч с послами, депутатами Европарламента и депутатами парламентов различных стран.
Выступила в Европейском парламенте", -
- пишет пресс-служба Тихановской в ТГ.
Но и это, как оказалось, ещё не всё:
уже запланированы ее выступления на заседании Совета Безопасности ООН (4 сентября) и Парламентской Ассамблее Совета Европы (8 сентября).
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