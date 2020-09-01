Тихановская планирует выступление в СБ ООН и ПАСЕ

Назначенная лидером белорусской оппозиции экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская продолжает активно "светиться" в мировом информационном пространстве.

Или, как говорит её пресс-служба, "работает для Беларуси на высшем международном уровне".

На созданном специально для Тихановской Телеграмм-канале с претензионным названием "Пул Первой", сообщается, что на текущий момент лидер белорусских оппозиционеров, находясь в Литве, буквально "нарасхват":

"... к Светлане обращаются руководители многих стран мира, высказывают слова поддержки и солидарности с ней и с белорусским народом. Она провела 10 бесед лично и по телефону с министрами иностранных дел разных стран: от Франции до Канады. Семь бесед с лидерами (президентами и премьер-министрами) европейских стран: от Ирландии до Польши, включая главу правительства Европейского Союза Урсулу фон дер Ляйен. Провела много встреч с послами, депутатами Европарламента и депутатами парламентов различных стран. Выступила в Европейском парламенте", -

- пишет пресс-служба Тихановской в ТГ.

Но и это, как оказалось, ещё не всё: